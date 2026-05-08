В Казани состоялся патриотический мотопробег в честь Дня Победы

Фото: скриншот видео НТВ

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел мотопробег, в котором принял участие 81 мотоциклист, сообщает корреспондент НТВ. Отмечается, что безопасность движения обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции на мотоциклах.

Среди участников был Ильшат Сафаров — внук ветерана Великой Отечественной войны. Его дед ушел на фронт в 17 лет, прошел боевой путь до Прибалтики, получил ранение и встретил Победу в госпитале. В пробеге также участвовал Иван Панов, имеющий опыт военной службы.

Финальной точкой маршрута стал парк Победы, где участники возложили цветы к Вечному огню. На мероприятии присутствовали родственники мотоциклистов и представители молодого поколения.

Организаторы отметили, что пробег стал не только данью памяти героям войны, но и возможностью объединить различные общественные инициативы, в том числе и профилактику среди молодежи. Напомним, что ранее в Казани задержали подростков, которые разъезжали на мопедах без прав по пешеходным улицам.

Наталья Жирнова