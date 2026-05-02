Почти половина жителей ПФО готовы приобрести китайский автомобиль

Наиболее открыты к покупке китайского автомобиля в целом по России молодые люди

Почти половина (42%) опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) готовы приобрести автомобиль китайского бренда. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в полтора раза: тогда о такой готовности заявили 28% респондентов, следует из опроса «Авито».

Наиболее открыты к покупке китайского автомобиля в целом по России молодые люди: среди опрошенных в возрасте 18—24 лет положительно на этот вопрос ответили 50%, а среди аудитории 25—34 лет — 49%. Это заметно выше, чем год назад, когда доля положительных ответов в этих возрастных группах составляла 29 и 36% соответственно. В возрастной группе 65+ динамика оказалась еще более заметной: за год готовность к покупке выросла более чем в два раза.

— Молодые потребители сегодня демонстрируют наибольшую открытость к китайским брендам. Они чаще готовы рассматривать новые для себя марки, внимательнее оценивают соотношение цены и оснащения и в целом менее привязаны к устоявшимся рыночным стереотипам. Это делает молодую аудиторию одним из ключевых драйверов роста интереса к китайским автомобилям, — отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявлял, что по факту на сегодняшний день на китайские машины пересело 5—6% населения, или примерно каждый 20-й россиянин. Такая статистика говорит о том, что большого желания у всех взять и пересесть на китайский автопром нет, добавил он. О том, какие марки авто привычны пользователям, что ждет рынок в этом году и какие признаки говорят о том, что легковушку стоит продавать, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров