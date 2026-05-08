ГАИ Казани опубликовала список улиц, где нельзя будет проехать во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая
Ограничения будут действовать с 08:30 и до завершения мероприятия
В связи с проведением патриотической акции «Бессмертный полк» в Казани будет временно ограничено движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция города.
Ограничения будут действовать 9 мая с 08:30 и до завершения мероприятия на следующих улицах:
- Движение будет ограничено на улице Карла Маркса (от улицы Горького до улицы Лобачевского), улице Лобачевского (от Большой Красной до Кремлевской), улице Кремлевской (от Лобачевского до площади Первого Мая), улице Толстого (от Большой Красной до Горького), а также на улицах Муштари, Гоголя, Жуковского, Пушкина (все — от Большой Красной до Горького).
- Кроме того, ограничения коснутся улицы Театральной (от Большой Красной до Дзержинского), улицы Профессора Нужина (от Университетской до Пушкина), Университетской улицы (от Кремлевской до Профсоюзной), улицы Кремлевской (от Лобачевского до Университетской), а также улиц Кави Наджми и Мусы Джалиля.
Горожан просят заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом введенных ограничений. Ранее казанским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 9 по 11 мая.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».