Казанским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 9 по 11 мая
В праздничные выходные, с 9 по 11 мая, казанским водителям рекомендовали по возможности отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта. Такое обращение связано с прогнозом серьезных пробок в городе, сообщает Комитет по транспорту Казани.
— В праздничные выходные в городе ожидаются высокобалльные пробки, особенно в местах проведения массовых мероприятий, — сказано в сообщении комитета.
Напомним, что в центре Казани до 10 мая ограничат движение в связи с праздничными мероприятиями. Перекрытия затронут также улицы Бондаренко, Волгоградскую, проспект Ямашева и микрорайон Юдино. Полный список всех ограничений на дорогах — в материале «Реального времени». Также в мэрии города рассказали, как изменится движение общественного транспорта 9 мая.
