В Казани продают 35-летний автомобиль с пробегом 6 тысяч километров

Фото: скриншот с Avito

В Казани выставили на продажу ВАЗ-2106 1991 года выпуска. За 35 лет эксплуатации пробег у «Жигулей» составил 6 тыс. км, следует из описания в объявлении, опубликованном на одном из сайтов.

За все это время у отечественной классики было три владельца. Машина, судя по фото и словам продавца, сохранилась в заводском состоянии.

Стоимость «капсулы времени» составляет 900 тыс. рублей.

Напомним, что «шестерка» выпускалась с 1976-го по 2001 годы преимущественно на Волжском автозаводе. Однако в 1998-м производство частично перенесли на предприятие «Рослада» в Сызрани. Последний из выпущенных в Тольятти ВАЗ-2106 был собран 28 декабря 2001 года.

В общей сложности с конвейера сошло более 4,3 млн экземпляров данной модели.

Никита Егоров