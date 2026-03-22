Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о подготовке к плей-офф и первой серии против «Трактора»

Он подчеркнул, команда намерена придерживаться своего стиля, не подстраиваясь под соперника

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился подробностями подготовки команды к серии плей-офф Кубка Гагарина против «Трактора».

По его словам, в нынешнем сезоне нет явных фаворитов — каждая команда имеет свои сильные стороны. Гатиятулин подчеркнул, что исход серии будет зависеть от мелочей, над которыми команда работает.

— Со вчерашнего дня мы заняты разбором соперника, — рассказал главный тренер.

«Ак Барс» намерен придерживаться своего стиля, не подстраиваясь под соперника. Тренер отметил, что команда будет стараться максимально эффективно использовать свои сильные стороны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о принципиальности противостояния с родным клубом, Гатиятулин признал особую значимость матча, но подчеркнул, что главной задачей остается успешное выступление команды. Примечательно, что казанский защитник Илья Карпухин также «связан» с челябинской командой — он воспитанник клуба. «То, что буду играть против родной команды, добавляет мне эмоций», — заявил он.

Тренер отметил прогресс молодых игроков и готовность привлекать их к матчам плей-офф при необходимости. Так, на ворота в первый же матч встанет Тимур Билялов.

— Мы планировали, что перед плей-офф Тимур сыграет два матча, и он их провел, набрал оптимальную форму. Завтра тоже играет Билялов. <...> По ходу сезона использовали многих. К сожалению, Александр Иванов получил травму. Здесь с нами Радэль Замалтдинов, Егор Потапов. Будем смотреть и других ребят, при необходимости привлекать их, — заявил Гатиятулин.



Наталья Жирнова