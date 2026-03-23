«Ак Барс» сыграет первый матч серии плей-офф с «Трактором» в Казани
Сегодня «Ак Барс» проведет стартовый матч серии плей-офф с «Трактором» в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени.
«Ак Барс» финишировал в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на третьем месте Восточной конференции, «Трактор» был шестым. Команда Анвара Гатиятулина получила преимущество домашней площадки, и первые два матча серии пройдут в Казани.
В нынешнем сезоне соперники провели четыре очных поединка, в трех из них победил «Ак Барс». В том числе обе встречи в столице Татарстана.
В прямом эфире игру между «Ак Барсом» и «Трактором» покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 мск.
