«Ак Барс» сыграет первый матч серии плей-офф с «Трактором» в Казани

Поединок начнется в 19.30 по московскому времени

Сегодня «Ак Барс» проведет стартовый матч серии плей-офф с «Трактором» в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» финишировал в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на третьем месте Восточной конференции, «Трактор» был шестым. Команда Анвара Гатиятулина получила преимущество домашней площадки, и первые два матча серии пройдут в Казани.

В нынешнем сезоне соперники провели четыре очных поединка, в трех из них победил «Ак Барс». В том числе обе встречи в столице Татарстана.

В прямом эфире игру между «Ак Барсом» и «Трактором» покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 мск.

Зульфат Шафигуллин