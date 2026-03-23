Новости спорта

05:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» сыграет первый матч серии плей-офф с «Трактором» в Казани

08:40, 23.03.2026

Поединок начнется в 19.30 по московскому времени

«Ак Барс» сыграет первый матч серии плей-офф с «Трактором» в Казани
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» проведет стартовый матч серии плей-офф с «Трактором» в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» финишировал в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на третьем месте Восточной конференции, «Трактор» был шестым. Команда Анвара Гатиятулина получила преимущество домашней площадки, и первые два матча серии пройдут в Казани.

взято с сайта ak-bars.ru

В нынешнем сезоне соперники провели четыре очных поединка, в трех из них победил «Ак Барс». В том числе обе встречи в столице Татарстана.

В прямом эфире игру между «Ак Барсом» и «Трактором» покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 мск.

Подробное превью серии первого раунда плей-офф можно почитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

