Прибыль «Рубина» упала на 3,2%, выручка — на 12,8%
Чистая прибыль казанского футбольного клуба «Рубин» сократилась на 3,2% и составила 131,8 млн рублей. Это следует из финансовой отчетности за 2025 год, пишет «РБ Бизнес».
Выручка «Рубина» за отчетный период также уменьшилась — на 12,8%, до 3,6 млрд рублей. Основной источник дохода клуба — спонсорские соглашения: они принесли 2,8 млрд рублей, хотя и здесь зафиксировано снижение на 21%. Дополнительные статьи доходов выглядят следующим образом:
- продажа билетов и абонементов — 77,8 млн;
- реализация атрибутики — 47,5 млн.
Примечательно, что значительную часть поступлений клуб получил по договору дарения — 2,5 млрд рублей.
В то же время расходы клуба демонстрируют рост. В частности, затраты на выплату зарплат сотрудникам увеличились на 33,2% — до 3,1 млрд рублей.
По итогам прошлого сезона Российской премьер‑лиги (РПЛ) «Рубин» занял седьмое место, набрав 45 очков. В текущем сезоне после 21 тура казанцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы с 29 очками.
