Начо: ничья с «Крыльями Советов» — хороший результат для «Рубина»

Полузащитник казанской команды подвел итоги матча в Самаре

Полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра Начо прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист рассказал, что помешало команде победить в Самаре, и о требованиях Франка Артиги при выходе на замену.

— Это была сложная игра двух непростых соперников. Мы подошли к этой стадии сезона в неплохой форме, но поле сегодня было в не очень хорошем состоянии. В связи с этим одно набранное очко — хороший для нас результат.

— Что требовал от вас Артига при выходе на замену?

— Он попросил меня сохранять контроль мяча, собирать подборы и продвигать мяч вперед между линиями, — сказал Начо в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Начо появился на поле в середине второго тайма матча с «Крыльями Советов», заменив Далера Кузяева.

«Рубин» после ничьей в Самаре набрал 30 очков и делит седьмое по девятое места с московским «Динамо» и грозненским «Ахматом» в таблице РПЛ. Следующий матч команда Франка Артиги проведет 6 апреля в гостях против «Сочи» в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин