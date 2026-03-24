World Athletics сняла с России все санкции по допингу, заявил Дегтярев

ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках программы спецусловий

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции по допингу. Об этом сообщил в своем канале в Max глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках программы спецусловий. За это время выполнили все 34 стратегических условия и операционные требования, внедрили новые стандарты управления, перестроили антидопинговую работу, обновили региональные структуры.

Кроме того, как подчеркнул Дегтярев, подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отметили прогресс на протяжении всего периода. Они поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов.

Напомним, ВФЛА лишили членства в международной федерации в ноябре 2015-го на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года создали рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, курировавшую в течение восьми лет выполнение плана восстановления федерации.

Никита Егоров