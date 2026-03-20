«Ак Барс» обыграл «Динамо» в заключительном матче «регулярки»
Казанцы отыгрались по ходу встречи со счета 1:3
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала вторую победу подряд.
Игра стала заключительной для команд в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Нэйтан Тодд (трижды), Кирилл Семенов, Митчелл Миллер, Александр Хмелевский и Александр Барабанов. У «Динамо» отличились Павел Кудрявцев, Иван Зинченко, Артем Ильенко, Ансель Галимов и Артем Чернов.
По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в Восточной конференции.
«Динамо» М — «Ак Барс» — 5:7 (3:1, 0:2, 2:4)
Голы:
1:0 — Кудрявцев (08:20, 4х5);
2:0 — Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев, 16:38);
2:1 — Семенов (Барабанов, Билялов, 18:37, 4х5);
3:1 — Ильенко (Адамчук, Сергеев, 19:17, 5х4);
3:2 — Миллер (Тодд, Сафонов, 30:14, 5х4);
3:3 — Хмелевский (Сафонов, Тодд, 39:54, 5х3);
3:4 — Тодд (Галимов, Сафонов, 40:33, 5х3);
4:4 — Галимов (Чернов, Бондарь, 44:53);
4:5 — Тодд (Галимов, Хмелевский, 47:05, 5х4).
Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 марта в Казани с челябинским «Трактором» в первой игре серии плей-офф в 19:00 мск.
