Татарстан вошел в топ регионов России по просмотрам хоккея

Матч «Ак Барс» — «Динамо» от 13 ноября 2025 года вошел в топ-10 по охвату аудитории на «Кинопоиске»

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число регионов России с наибольшим интересом к просмотру матчей Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2025/26. Об этом «Реальному времени» сообщили в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

По данным сервиса, один из матчей с участием казанского клуба «Ак Барс» вошел в десятку самых популярных по охвату аудитории. В топ-10 попала встреча «Ак Барс» — «Динамо» (Москва), которая состоялась 13 ноября 2025 года.

Кроме того, «Ак Барс» занял третье место в топ-10 команд по количеству лайков от пользователей платформы.

На «Кинопоиске» также отметили рост интереса аудитории к трансляциям. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 число зрителей превысило показатели всего прошлого сезона (с учетом плей-офф.) По сравнению с сезоном-2023/24 аудитория увеличилась вдвое.

Суммарная аудитория трансляций составила 2,4 млн подписчиков «Плюса».

Ранее «Реальное время» писало, что «Ак Барс» повел в серии плей-офф с «Трактором», одержав волевую победу в Казани.

Ариана Ранцева