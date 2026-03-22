«Рубин» объявил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
«Рубин» объявил стартовый состав на матч 22‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра начнется в 16:30 мск в Самаре.
У казанцев в воротах будет играть Евгений Ставер. На поле выйдет капитан Игорь Вуячич, защитники Егор Тесленко, Дениль Мальдонадо, Андерсон Арройо, Руслан Безруков, Илья Рожков, а также полузащитники Назми Грипши, Далер Кузяев, Велдин Ходжа и Жак Сиве.
«Рубин» с 29 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов», имея в активе 20 очков, располагаются на 14-й позиции.
