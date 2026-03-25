Казанские шиномонтажи разошлись во мнениях о сроках смены резины

Вместе с экспертами разобрались, во сколько обойдется подготовка автомобиля к лету и ждать ли роста цен на летнюю резину

Выгоднее менять резину сейчас или подождать — вопрос, который волнует большинство автолюбителей. В автосервисах Казани мнения разделились, но все в один голос твердят: через неделю все шиномонтажи будут забиты — прогнозируется, что суточная температура наконец установится на уровне +5 градусов. Тогда же шинные салоны прогнозируют повышение цен на летнюю резину — на 500—600 рублей. При покупке полного комплекта итоговая переплата может составить около 2,5 тыс. рублей. Во сколько обойдется подготовка авто к лету и есть ли основания ожидать дальнейшего роста цен — в материале «Реального времени».

Менять нельзя ждать?

Казанским автовладельцам требуется в среднем 26 тыс. рублей для приведения машины в порядок к лету, сообщили «Реальному времени» в «Авито». Исследование показало, что почти половина водителей (48%) не готова к таким тратам и планирует выделить на сервис не более 20 тыс. рублей. Помимо самой популярной услуги — замены шин, в обязательный список расходов казанцев вошли диагностика и замена технических жидкостей, включая моторное масло и антифриз.

«Реальное время» провело опрос казанских автомастерских, чтобы выяснить, когда автовладельцы планируют переходить на летнюю резину. Мнения разделились: кто-то советует выждать еще неделю, тогда как другие уже предупреждают о возникновении очередей.

Для оценки услуг мы обратились в шиномонтажные центры города с запросом на смену колес для двух моделей — Haval Jolion (R17) и Lada Vesta (R15).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Минимальные цены из нашего списка предложили в «Айратоне» (от 3 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно), в то время как в сервисе «У Гвидо» за ту же работу придется заплатить почти на 60% больше — от 4 770 рублей за кроссовер и от 3 770 рублей за седан. Средний ценовой диапазон продемонстрировала компания «Карта», где чеки на Haval и Lada составили от 3 280 и 2 720 рублей.

В первой организации нам сказали, что автовладельцы начинают переобуваться «уже сейчас», потому что через неделю «это займет куда больше времени, просто так уже не получится приехать и перебортоваться». В «Карте» нам посоветовали обращаться ближе к апрелю. Менеджер поделился, что на момент нашего звонка к ним записался один посетитель: «У него машина полный привод — Mercedes-Benz, внедорожник. Авто позволяет передвигаться даже на летней резине».



Насколько взлетят цены на сезонную резину?

Большинство казанских автомобилистов (59%) предпочитают дождаться стабильного тепла и планируют смену резины на апрель, указали в «Авито». Лишь 17% опрошенных «переобуваются» в марте, а 15% откладывают эту процедуру до мая. Доля тех, кто использует всесезонные шины, — всего 2%.

В текущем сезоне эксперты выделяют двух основных фаворитов рынка: южнокорейский бренд Hankook (часто поставляемый из Китая) и отечественный Ikon Tyres (локализованное производство во Всеволожске). «Реальное время» сравнило стоимость покрышек для кроссовера Haval Jolion:

в шинном центре «Низкий профиль» Hankook предлагают от 10 тыс. рублей за штуку, тогда как Ikon Tyres обойдется от 9 тыс. рублей.

в сети «Колеса даром» цены выше: Hankook стоит от 11 380 рублей, а Ikon Tyres — от 10 440 рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для тех, кто ищет более бюджетные решения, ретейлеры предлагают альтернативные китайские бренды. Так, в «Колесах даром» стоимость акционной модели Atlander RoverStar составляет от 6 760 рублей (при изначальной цене в 8 400 рублей).

В то же время отечественный бренд Ikon Tyres подвергся критике за низкую износостойкость: по словам менеджера, срок их службы редко превышает два сезона. «Ikon мягкие, но быстро стираются», — подтвердили «Реальному времени».

Ценовые прогнозы на весну остаются умеренными. Представители шинных центров сообщили изданию, что не ожидают существенного роста стоимости комплектов — возможная сезонная надбавка составит порядка 500—600 рублей к текущей цене.

