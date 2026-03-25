«Ак Барс» определился с составом на второй матч серии плей-офф с «Трактором» в Казани

«Ак Барс» определился с составом на вторую игру серии с «Трактором» в плей-офф Кубка Гагарина. Встреча состоится в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» произошло всего одно изменение по сравнению с первым матчем серии: вместо Артура Бровкина появился Денис Комков. У «Трактора» вышли все те же сочетания игроков.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев); Лямкин — Миллер, Барабанов — Сафонов — Галимов; Карпухин — Марченко, Хмелевский — Семенов — Тодд; Ст. Терехов — Фальковский, Денисенко — Фисенко — Яшкин; Кателевский — Комков — Пустозеров, Потапов, Замалтдинов.

В прямом эфире матч из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19:30 мск.

Напомним, первая игра серии закончилась победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 3:2. Победный гол в дополнительное время забил Александр Барабанов. В составе «Трактора» в первом поединке обе шайбы забросил Виталий Кравцов.

Зульфат Шафигуллин