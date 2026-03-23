«Ак Барс» повел в серии плей-офф с «Трактором», одержав волевую победу в Казани

Казанская команда стартовала в плей-офф КХЛ с победного результата над челябинцами

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл в Казани челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина одержала волевую победу в овертайме, отыгравшись с 0:1 по ходу встречи.

«Ак Барс» все свои шайбы забросил в третьем периоде: их авторами стали Алексей Пустозеров, Нэйтан Тодд и Александр Барабанов. В составе «Трактора» дважды отличился Виталий Кравцов — одну из шайб он забросил за 20 секунд до конца матча. В первом периоде судьи вначале засчитали гол челябинцев, а затем отменили его после видеозапроса Гатиятулина.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команды проведут 25 марта в Казани в 19:30 по московскому времени.

Напомним, «Ак Барс» вышел в плей-офф с третьего места в Восточной конференции, «Трактор» — с шестой позиции.

«Ак Барс» — «Трактор» — 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Кравцов (Григоренко, Гросс, 15:51);

1:1 — Пустозеров (Яшкин, Лямкин, 50:15);

2:1 — Тодд (Хмелевский, Миллер, 55:26, 5х4);

2:2 — Кравцов (Григоренко, Светлаков, 59:40, 6х5);

3:2 — Барабанов.

Зульфат Шафигуллин