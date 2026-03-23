Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России

По информации РИА «Новости», первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев занял пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив на этой должности Елену Вяльбе.

Напомним, что Вяльбе руководила ассоциацией с 2020 года, до нее эту должность занимал Андрей Бокарев. На данный момент Елена Вяльбе продолжает возглавлять Федерацию лыжных гонок России, а Дмитрий Свищев является вице-президентом Федерации фристайла России. Напомним, что ранее Вяльбе сообщала, что в ближайшее время произойдет объединение нескольких лыжных федераций, а новым руководителем объединенной структуры станет депутат Госдумы.

Ассоциация объединяет несколько ключевых организаций: Федерацию лыжных гонок России, Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерацию сноуборда России, Федерацию фристайла России и Российскую федерацию горнолыжного спорта.



Наталья Жирнова