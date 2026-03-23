«Ак Барс» назвал состав на первый матч серии плей-офф с «Трактором»
«Ак Барс» определился с составом на первый матч серии плей-офф с «Трактором» в Кубке Гагарина. Поединок в Казани начнется в 19:30 по московскому времени.
Тренерский штаб «Ак Барса» обошелся без сенсаций, выпустив основной состав. С первых минут в воротах казанцев сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Максим Арефьев. У «Трактора» основным вратарем значится Дмитрий Николаев.
Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев); Лямкин — Миллер, Барабанов — Сафонов — Галимов; Карпухин — Марченко, Хмелевский — Семенов — Тодд; Ст. Терехов — Фальковский, Денисенко — Фисенко — Яшкин; Бровкин — Кателевский — Пустозеров, Потапов, Замалтдинов.
Серия первого раунда плей-офф Кубка Гагарина длится до четырех побед одной из команд.
По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в Восточной конференции, «Трактор» финишировал на Востоке шестым. Казанцы имеют перед соперником преимущество домашней площадки.
