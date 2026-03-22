Анвар Гатиятулин: «Дыняк пока работает по индивидуальному плану — еще 5—7 дней»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин провел пресс-конференцию перед стартом серии 1/8 финала Кубка Гагарина против челябинского «Трактора»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин провел пресс-конференцию перед стартом серии 1/8 финала Кубка Гагарина против челябинского «Трактора».

По его словам, команда находится в рабочем настроении и готова к противостоянию. Несмотря на отсутствие форварда Никиты Дыняка, который работает по индивидуальному плану, остальные игроки полностью готовы к старту плей-офф.

— Рабочее настроение, ребята готовы. В последних играх уделили внимание тем моментам, в которых еще можно что-то поменять и усилить. Следили за физическим состоянием. Дыняк пока работает по индивидуальному плану — еще 5—7 дней, потом уже зайдет в общую группу. Все идет по плану, — заявил главный тренер.

Напомним, что недавно хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с Никитой Дыняком. Договор с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2028/2029. В начале марта стало известно, что форварду команды, по некоторым данным, сделали операцию и он выбыл на долгий срок и пропустил все игры марта.

Наталья Жирнова