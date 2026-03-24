Сонливый первый период, казанское судейство и отскок: как «Ак Барс» одолел «Трактор» в Казани

Первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина остался за командой Гатиятулина

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» стартовал в плей-офф с победы над «Трактором» в овертайме со счетом 3:2. Команда Анвара Гатиятулина проспала начало игры, затем героически спаслась в третьем периоде, а решающий гол забила в дополнительное время. В стане соперника легко принять поражение не смогли. В Челябинске уже заговорили про казанское судейство. Как бы там ни было, а счет в серии стал 1:0 в пользу «Ак Барса». Подробности — в материале «Реального времени».

Вратарский вопрос волновал обе команды

«Ак Барс» пробился в нынешний плей-офф с третьей позиции в Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина получили преимущество домашней площадки как минимум на первую серию Кубка Гагарина. В минувшем розыгрыше начинать пришлось в гостях, что стало значительной проблемой в противостоянии с «Автомобилистом» (4:3).

На этот раз в Казани рассчитывают избежать изматывающей серии в стартовом раунде турнира. Правда, в соперниках амбициозный «Трактор». Ни много ни мало прошлогодний финалист плей-офф. Хотя тот «Трактор» уже настолько изменился, что осталось только имя. Сменился даже главный тренер. Сенсационный Бенуа Гру оставил свою должность еще по ходу регулярного чемпионата, в котором челябинцы финишировали шестыми на Востоке.

Несмотря на исходное положение в таблице перед играми на выбывание, составы у команд по силе сопоставимо равны. У тех и у других имеются игроки-лидеры, способные решить исход матчей на мастерстве и опыте. Между тем все эксперты и аналитики сходятся во мнении, что решающим фактором в серии между «Ак Барсом» и «Трактором» станет игра голкиперов. У казанцев Тимур Билялов играет после травмы, а у челябинцев основной вратарь Сергей Мыльников вылетел до конца сезона. Его сменщиком является Дмитрий Николаев, который пока прославился лишь своим нестабильным выступлением в СКА и «Спартаке».

В остальном же тренерские штабы команд удивить никак не могли. Составы у «Ак Барса» и «Трактора» уже успели сложиться по ходу «регулярки». А про прочие принципиальные моменты серии — в другом материале «Реального времени».

Начало игры осталось за «Трактором»

Гости начали встречу намного живее казанцев. За первый период хоккеисты «Трактора» нанесли 18 бросков, два из которых завершились взятием ворот. Правда, засчитали только один гол. На 11-й минуте встречи в сутолоке на «пятачке» Билялова челябинцы затолкали шайбу. Арбитры вначале показали, что гол случился, но после длительного видеопросмотра отменили свое решение и показали на центр площадки. Тут же Гатиятулин взял тренерский запрос на помеху вратарю, судьи глянули повторы еще раз и снова переменили вердикт, оставив на табло нули.

Вот второй гол «Трактора» оказался чистым. В начале атаки Виталий Кравцов попал в штангу, а в завершение игрового момента он же получил шайбу на пустом углу и поразил ворота — 0:1. Такой счет был справедливым по итогам первого периода. В перерыве встречи Илья Карпухин в интервью признал очевидное: «Ак Барс» двигался медленнее соперника. Мы же добавим, что хозяева просто спали на льду по сравнению с «Трактором».

Во втором периоде хозяева задвигались активнее. Поспособствовали этому и удаления в составе соперника. «Трактор» отчаянно оборонялся, не забывая при этом выбегать в острые контратаки. Забить ни одной из команд не удалось, а запомнились два момента — игровой эпизод и комментарий Радэля Замалтдинова. В концовке периода вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев, лежа с травмой, отразил дальний бросок «барсов», совершив нереально сложное спасение. Что касается Замалтдинова, то хоккеист хозяев высоко оценил игру своей команды и обещал совсем скорый гол: «Во втором мы переехали их, ничего, сейчас выйдем забьем».

Голевой третий период и решающий овертайм

Сразу же забить «Ак Барс» не смог. Но важнее был сам гол, а не тайминг этого события. В середине третьего периода «барсы» не реализовали очередное для себя большинство, а затем тут же отличился Алексей Пустозеров. Форвард казанцев с разворота бросил и застал Николаева врасплох — 1:1.

За пять минут до конца основного времени «Ак Барс» вышел вперед в счете. Нэйтан Тодд был точен в большинстве — 2:1. Команда Гатиятулина наконец-то проснулась и включила режим плей-офф. Вопрос был только в том, почему этого нельзя было сделать чуточку раньше, не доводя дело до третьего периода.

В концовке хозяева уже предвкушали волевую победу, когда за 20 секунд до сирены забил Кравцов. Михаил Григоренко с угла площадки отыскал своего партнера на пятачке, и тот не подкачал — 2:2.

В овертайме команды несколько раз могли досрочно закончить игру, но раз за разом вратари останавливали шайбу на последнем рубеже обороны. Первым дрогнул «Трактор». Отскок от Александра Барабанова голкипер челябинцев Николаев отразить не сумел — 3:2, победа «Ак Барса».

Повезло, что «Трактор» оказался не так силен

Итоги первого матча серии с «Трактором» для «Ак Барса» неутешительны. Казанцы проспали половину игры в основное время, включившись на полную мощность лишь в середине второго периода. С таким медленным, тягучим хоккеем в плей-офф делать нечего. Повезло, что соперник сегодня оказался местами еще хуже. К примеру, у челябинцев никак не проявил себя Джошуа Ливо, минимум опасности исходило от атак с синей линии.

При этом «Ак Барс» не удержал главную ударную силу «Трактора» — связку Григоренко — Кравцов. Эти двое организовали оба гола уральцев и могли забить еще парочку моментов. Помочь своим лидерам остальные то ли не захотели, то ли были не готовы. Гораздо лучше ожидаемого сыграл вратарь челябинцев Николаев. А ведь в прессе перед игрой писалось и говорилось, что во вратарской позиции «Трактора» чуть ли не полный «голяк».

В самом Челябинске после первого же матча серии заговорили о казанском судействе. Имеют право, ведь в игре случилось сразу два неоднозначных эпизода. Первый, с отменой гола, запомнили все, второй же случай — комичный. За минуту до конца третьего периода тренеры «Трактора» сменили вратаря на шестого полевого игрока, а судьи просчитались и зафиксировали нарушение численного состава. Конечно, потом извинились, но осадочек остался.

Гатиятулин после игры признал, что начало встречи его команда проспала. Очевидно, в ближайшем матче серии в составе по этому поводу произойдут изменения. Слишком много претензий накопилось к некоторым игрокам.

— Мы готовы к любым ситуациям, подготовка к плей-офф идет несколько месяцев. Понимали, что нужно направить эмоции в правильное русло, не сразу это получалось. Много потерь, невынужденных ошибок. Но во втором периоде добавили в движении, начали появляться моменты. Перевернули игру, в конце соперник смог запереть нас в зоне и сумел воспользоваться преимуществом. Были наложения, пробросы и чуть подустали в конце. Ребята знают, как надо играть, но и такие моменты случаются. В любом случае это хорошая командная победа, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Трактор» — 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Кравцов (Григоренко, Гросс, 15:51);

1:1 — Пустозеров (Яшкин, Лямкин, 50:15);

2:1 — Тодд (Хмелевский, Миллер, 55:26, 5х4);

2:2 — Кравцов (Григоренко, Светлаков, 59:40, 6х5);

3:2 — Барабанов (Сафонов, 76:27).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 марта в Казани с «Трактором» в 19:30 мск в рамках второй встречи серии плей-офф. Победа ничего не гарантирует, кроме того, что отрыв будет более комфортный для ответных поединков в Челябинске. Просто в противостоянии с челябинцами точно не будет.