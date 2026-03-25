Тренер «Трактора» Корешков: «Пора и нам забивать с рикошетов»

В челябинской команде считают «Ак Барс» равным соперником, несмотря на два своих поражения подряд в Казани

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) во второй игре подряд в серии плей-офф Кубка Гагарина. Рулевой челябинцев считает команды равными.

— Сейчас все измеряется в моментах, в деталях. Разница небольшая. Если взять два первых матча, позавчера мы пропустили с двух рикошетов. Нужно вернуть фарт на свою сторону. Мы забиваем очень красивые голы. Сегодня сами себе забили... Нужно перевернуть серию за счет заброшенных шайб. Пора и нам забивать с рикошетов, — сказал Корешков.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующие две игры пройдут на домашней арене «Трактора». Затем, если понадобится, команды вернутся в Казань.

Напомним, «Ак Барс» занял в регулярном чемпионате третье место в Восточной конференции, «Трактор» финишировал шестым.

Зульфат Шафигуллин