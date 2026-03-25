Тренер «Рубина» Артига произвел символическое вбрасывание в матче «Ак Барса»

Испанский футбольный специалист стал почетным гостем на хоккее в Казани

Главный тренер «Рубина» Франк Артига произвел символическое вбрасывание перед вторым матчем серии между «Ак Барсом» и «Трактором» в плей-офф Кубка Гагарина.

Испанский футбольный специалист стал почетным гостем хоккейного поединка в Казани. После вбрасывания шайбы Артига покинул лед с шарфом казанского «Ак Барса» на шее. Также игру в «Татнефть Арене» посетили ряд футболистов и тренеров «Рубина».

«Ак Барс» ведет в серии с «Трактором» в плей-офф Кубка Гагарина со счетом 1:0. В первой игре казанцы победили в овертайме — 3:2. Серия в плей-офф продолжается до четырех побед одной из команд.

В прямом эфире встречу из Казани показывают телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета».

Зульфат Шафигуллин