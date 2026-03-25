Гатиятулин отреагировал на вторую победу «Ак Барса» в серии с «Трактором»

«Барсы» выиграли обе игры плей-офф в Казани и ведут со счетом 2:0 перед поездкой в Челябинск

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» (4:2) во второй игре серии в плей-офф Кубка Гагарина. «Барсы» выиграли обе кубковые встречи в Казани.

— Сегодня мы включились сразу с первых минут, создали достаточно моментов, где-то не хватило точности в завершении. Мы говорим ребятам, что самый важный матч — это следующий матч, вперед не забегаем. Принципы подготовки к матчу не меняются. Также разберем игру, проанализируем физическое состояние, примем решение по составу. Знаем, что «Трактор» — мастеровитая команда, там сильные нападающие, которые хотят играть с шайбой, хорошо взаимодействуют. Для нас было важно не дать им владеть шайбой. И правильно играть в отрезки, когда инициатива у соперника, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующие две игры команды проведут на домашней площадке «Трактора». В случае необходимости соперники после этого могут вернуться в Казань на пятый очный поединок.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» занял третье место в Восточной конференции, «Трактор» финишировал шестым. Казанцы имеют преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

В стартовой игре серии «Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме со счетом 3:2.

