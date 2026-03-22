Сегодня казанский УНИКС примет красноярский «Енисей» в домашних стенах

Казанцы уже дважды обыграли клуб в этом сезоне

Сегодня, 22 марта, УНИКС (27–5) закроет игровую неделю домашним матчем против самой восточной команды Единой лиги ВТБ — красноярского «Енисея».



В текущем сезоне казанцы уже дважды обыгрывали красноярцев. 14 октября УНИКС разгромил «Енисей» в гостях, добыв свою четвертую победу подряд — 93:67. Яркий матч провел центровой Джален Рейнольдс, набравший 26 очков и добавивший к ним 4 подбора. Пэрис Ли оформил дабл‑дабл из 15 очков и 10 результативных передач, добавив к ним 4 подбора. Еще 10 очков и 4 подбора — в активе Си Джей Брайса. Дмитрий Кулагин отметился 10 очками.

19 ноября УНИКС закрепился на первом месте турнирной таблицы, обыграв в заключительном домашнем матче ноября красноярский «Енисей» с двузначной разницей — 88:74.

В прошедшем сезоне все четыре встречи между УНИКСом и «Енисеем» остались за казанской командой (72:57, 96:74, 66:60, 112:87).

Игра пройдет в Казани в «Баскет‑холле» и начнется в 18:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на «VK Видео» и на официальном сайте Лиги.

Напомним, 19 марта УНИКС потерпел пятое поражение в регулярном сезоне, уступив пермской команде «Бетсити Парма» со счетом 88:77. Это была вторая неудача для казанцев в матчах с пермяками в текущем игровом сезоне.

