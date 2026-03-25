Третья очередь набережной Нижнего Кабана будет другой?

Главный городской водоем показали в Национальном музее, на защиту Кабана встали старожилы

«Набережная вновь превратилась в стройплощадку». Фото: Радиф Кашапов

В день открытия выставочного проекта «Хранитель тайн: озеро Кабан» в Национальном музее Татарстана республиканский Минстрой сообщил градозащитникам, что концепция третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан будет выглядеть иначе, чем на рендерах, показанных руководству. При этом запуск работы экспозиции совпал с началом движения строительной техники на озере у Старо-Татарской и Суконной слобод. Подробнее — в материале «Реального времени».

О птицах, зооботсаде и хаситэ

В Национальном музее РТ открылась выставка «Хранитель тайн: озеро Кабан». Это продолжение цикла «Казань без окраин» — в его рамках изучался район вокруг музея Мусы Джалиля и Булака. На этот раз музейщики исследовали самый популярный водоем города.

— Трудно представить более родной водоем для казанцев, чем озеро Кабан, — отметил гендиректор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов. — Я сам вырос в Дербышках, но оно так же важно для меня, как и для жителей центра.

Выставка разделена на несколько блоков. В одном показывают растения и животных, которые обитали (и обитают) у водоема, вроде лебедя-шипуна и черношейной поганки. Отдельно на выставке рассказывают историю старейшего в Европе Ботанического сада, открытого у протоки Среднего Кабана в 1806 году.

Есть блок о мифологии и городском фольклоре: здесь и Зилант, и золото на дне, и история, как сюда прибыли дети последнего булгарского хана. А также менее известная у нас чувашская легенда о правителях, которые при взятии Казани играли на гуслях, сидя в верхней части мечети с драконом (животное после смерти владельца скрылось в Кабане).

Самый понятный блок — о социальной истории Кабана. Например, на выставке можно увидеть хаситэ, нагрудное украшение XIX века, полученное от муллы Ново-Татарской слободы Салиха Галеева. Или саше для носовых платков от Натальи Швинк, которая жила на Правокабанной (так раньше называли). Привлекает внимание зрителей узбекский пояс купцов Апанаевых, чьи дома до сих пор стоят рядом с озером (в них располагается префектура и Министерство молодежи).

Как объяснил один из кураторов выставки Нияз Хакимов, эти экспонаты собирались при формировании фондов Музея народов Востока, который планировали открыть в Казани в 1920-х годах.

Самый значительный экспонат — надгробный камень 1267 года с эпитафией некоей Алтын Бөртек (Золотому Зерну), найденный на территории Кабанского городища XIII—XV веков.

Также два предмета предоставила компания «Нэфис Косметикс», как продолжатель традиций стеариново-свечного и мыловаренного завода братьев Крестовниковых, работавших у Нижнего Кабана: это фрагмент деревянного водопровода второй половины XIX века и ящик для хранения свечей 1902 года.

А интерактивная карта показывает важные объекты вокруг озер. Авторы указывают, что в XVIII веке здесь работали 25 мыловаренных и 40 кожевенных мастерских.

Запомните озеро таким

Выставка работает до 20 апреля. На открытии художник Рушан Шамсутдинов подарил музею картину с видом на набережную Старо-Татарской слободы: мечеть Марджани, отплывающий пароход...

— Мне в этом году исполняется 80 лет. Я всю жизнь прожил у Кабана, на улице Каюма Насыри. Все наши игры проходили тут. Рядом была наша семилетняя школа. Здесь мы научились плавать. И я часто рисовал озеро, обычно с видом на противоположную сторону, — вспоминал художник.

— Кто бродил по берегу, обратил внимание, что очередные «непростые» времена начинаются у озера. Продолжается реконструкция. Я уверен, что уже в этом году появится полный круг набережной, современной, красивой, привлекающей гостей со всего мира, — указал префект «Старого города» Айрат Фаизов.

Что ж, благодаря фотографиям и картинам можно запомнить, каким Нижний Кабан был. Потому что сейчас он меняется. Сегодня стало известно, что срубили многолетние ивы у озера. При этом на совещании в префектуре «Старый город» указывалось, что убирать будут только инвазивный американский клен. А старые ивы будут сохранены.

В мэрии Казани уже прокомментировали «вынужденную вырубку части деревьев» и заявили, что она выборочная:

— Мы также выступаем за максимальное сохранение насаждений, ставших частью истории. Однако безопасность жителей — первична. При подготовке к благоустройству территории деревья внимательно обследовали. К сожалению, результаты обследования нельзя игнорировать — среди выявленных дефектов: критический наклон стволов, поврежденные стволы, гниль в стволе, поражение дереворазрушающими грибами и короедом.

Следы аварийности видны на фото стволов — их не всегда можно увидеть на оставшейся в земле части: следы короедов скрываются под корой, а гниль может быть как в кормлевой части, так и выше по стволу. Безопасными от этого деревья не становятся, они все еще несут угрозу. Удаление исключительно аварийных стволов позволит в перспективе улучшить состояние здоровых зеленых насаждений.



Старожилы пишут письмо, отвечает Минстрой

Еще раньше совет старожилов Старо-Татарской слободы начал составлять письмо раису республики Рустаму Минниханову с просьбой «помочь сохранить этот небольшой живой участок берега»: «Мы росли на этом берегу. В детстве ловили здесь головастиков, наблюдали за лягушками, слушали птиц, купались в озере, проводили на этом месте целые летние дни. Под ивами сидели наши родители, дедушки и бабушки, прабабушки. Для старших поколений это место связано и с памятью о Великой Отечественной войне — сюда приходили перед тем, как идти защищать Родину».

— На моей памяти последние пять лет на любых обсуждениях жители просили сохранить эту часть берега нетронутой. В ранее принятом мастер-плане Татарской слободы были утверждены очень тактичные решения с перпендикулярными берегу мостками, минимальным вторжением, — говорит социолог и соучредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева.

Эффект от письма уже есть — в день открытия выставки Леонтьеву, а также представителей проектировщиков пригласили к Марату Айзатуллину, министру строительства:

— Проектанты заверяли, что по итогам прошедших ранее в префектуре обсуждений были учтены замечания экспертов (сокращение площади мощения по берегу, соотношение осей перпендикулярных набережной улиц со смотровыми площадками на мостках, сохранение доступа к живому берегу и воде со стороны берега), эти чертежи и рендеры были показаны на совещании впервые, — рассказала Леонтьева. — Однако всех этих работ не видят жители, нет прозрачной информации о планах, зато есть очевидное глазам — засыпка берега и снос больших старовозрастных ив. Итогом стало решение доработанный проект обсудить еще раз со старожилами и заинтересованными сторонами в префектуре, а также дорабатывать проект с учетом экспертных комментариев заинтересованных специалистов, организовать прозрачное информирование о проекте горожан.

