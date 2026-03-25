«Ак Барс» проведет второй матч серии плей-офф с «Трактором» в Казани

Казанская команда выиграла в первой игре с челябинцами

Сегодня, 25 марта, «Ак Барс» проведет второй матч серии плей-офф против «Трактора» в Кубке Гагарина. Встреча состоится в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0. Первая игра между командами в Казани завершилась в пользу «барсов» в овертайме — 3:2ОТ.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» занял итоговое третье место в Восточной конференции, «Трактор» финишировал шестым на Востоке. В связи с этим команда Анвара Гатиятулина имеет преимущество домашней площадки перед челябинцами.

В прямом эфире вторую игру серии между «Ак Барсом» и «Трактором» в Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 по мск.

Зульфат Шафигуллин