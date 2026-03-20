«Ак Барс» назвал состав на последний матч регулярного чемпионата КХЛ

Встреча с московским «Динамо» начнется в 19:30 мск

«Ак Барс» определился с составом на матч с московским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

В состав «Ак Барса» вернулись Максим Арефьев, Алексей Марченко, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Нэйтан Тодд, Алексей Пустозеров.

При этом стартовым вратарем казанцев станет Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игра станет заключительной для команд в текущем регулярном чемпионате. Ранее «Ак Барс» и «Динамо» гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.



Зульфат Шафигуллин