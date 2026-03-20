«Ак Барс» назвал состав на последний матч регулярного чемпионата КХЛ
Встреча с московским «Динамо» начнется в 19:30 мск
«Ак Барс» определился с составом на матч с московским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
В состав «Ак Барса» вернулись Максим Арефьев, Алексей Марченко, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Нэйтан Тодд, Алексей Пустозеров.
При этом стартовым вратарем казанцев станет Тимур Билялов.
Игра станет заключительной для команд в текущем регулярном чемпионате. Ранее «Ак Барс» и «Динамо» гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.
