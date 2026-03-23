Моторин: Странно, что мало играю? Решение тренера не может быть странным

Нападающий «Рубина» высказался о своей ограниченной игровой практике в казанской команде

Нападающий «Рубина» Даниил Моторин высказался об итогах игры с «Крыльями Советов» (0:0) в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист появился на замену на 88-й минуте встречи, заменив Жака Сиве.

— Ничего нового не скажу: была тяжелая игра. «Крылья Советов» на каждую игру выходят как на последнюю. Им надо быстрее вылезти из зоны вылета. Они бились, нам было тяжело. Думаю, здесь будет тяжело любой команде, которая приедет играть против «Крыльев».

— Странно, что вас снова выпустили всего на пару минут, хотя у команды были проблемы в атаке. О чем просил тебя Франк Артига при выходе на замену.

— Что можно требовать, когда выходишь на 2—3 минуты в конце? Понятно, что просили добавить активности, цепляться за мячи впереди и по возможности создать момент для гола. Я не считаю странным свой выход в концовке игры. Это решение тренера, оно не может быть странным,— сказал Моторин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

В весенней части сезона Моторин провел за «Рубин» три матча, сыграв в общей сложности 13 игровых минут.

После 22-го тура казанская команда набрала 30 очков и делит с седьмого по девятое места в турнирной таблице с московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Следующий матч «Рубин» проведет 6 апреля в гостях с «Сочи», начало — в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин