Карпухин о предстоящей серии с «Трактором»: «То, что буду играть против родной команды, добавляет мне эмоций»

Первый матч серии плей-офф против челябинского «Трактора» состоится 23 марта в Казани и начнется в 19:30

Защитник казанского «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о подготовке команды к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина во время пресс-конференции. Первый матч серии против челябинского «Трактора» состоится 23 марта в Казани и начнется в 19:30.

Для Карпухина особенно важно станет противостояние с родной командой, чьим воспитанником он является.

— Здесь нет никаких принципиальных моментов. То, что буду играть против родной команды, добавляет мне эмоций, хочется победить. Приятно сыграть на арене в Челябинске, болельщики помнят и любят, за что я им очень благодарен, — заявил он.

Говоря о сопернике, защитник отметил высокий уровень мастерства всех игроков челябинского клуба, не выделив кого-то персонально. На вопрос о факторах успеха в серии Карпухин уверенно заявил, что «Ак Барс» сильнее и должен победить.

— Нужно давить на соперника силовой игрой, навязывать свой хоккей. Это принесет свои плоды. Ключевым фактором будет то, как мы себя покажем. Если собьемся на игру, которую предложит соперник, то у него будет преимущество. Нам нужно играть в свой хоккей, выполнять установку и тренерское задание. Тогда из серии выйдем победителями, — заключил Илья Карпухин.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с коллективом хоккейного клуба «Ак Барс» перед стартом игр плей‑офф КХЛ сезона 2025/26 — розыгрыша Кубка Гагарина 2026 года.

Наталья Жирнова