Минниханов — игрокам «Ак Барса»: «Будете проигрывать — будем плакать вместе с вами»

Раис Татарстана вручил главному тренеру клуба Анвару Гатиятулину медаль «За доблестный труд»

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с коллективом хоккейного клуба «Ак Барс» перед стартом игр плей‑офф КХЛ сезона 2025/26 — розыгрыша Кубка Гагарина 2026 года. Такие встречи стали уже традиционными.

— Хоккейная команда «Ак Барс» — наша гордость, — сказал раис Татарстана, обращаясь к спортсменам и тренерскому составу клуба.

Минниханов в ходе общения с хоккеистами заявил, что хоккей в республике имеет особый статус. Обращаясь к спортсменам со словами напутствия перед стартом игр плей‑офф, Минниханов сказал: «Конечно, игра есть игра. Но мы всегда — с вами. Будет битва, и каждый хочет победить. Мы просим вас беречь себя. Я желаю всем удачи и здоровья. Татарстан всегда с вами! Будете выигрывать — будем радоваться, будете проигрывать — будем плакать вместе с вами. Вы — сильная команда, и это главное».

Игроки, в свою очередь, также поблагодарили Минниханова за поддержку. «Мы рады, что вся республика болеет за нас, — сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, — и мы приложим все силы, чтобы порадовать болельщиков».

Раис Татарстана вручил главному тренеру клуба Анвару Гатиятулину госнаграду Татарстана — медаль «За доблестный труд».

Во встрече с хоккеистами также принял участие бывший главный тренер ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, что команда «Ак Барс» начнет стадию 1/8 финала против челябинского «Трактора». Матчи стартуют 23 марта в Казани. Вторая, третья и четвертая игры пройдут 25, 27 и 29 марта.

Рената Валеева