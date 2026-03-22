«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

«Волжское дерби» завершилось со счетом 0:0

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» из Самары в матче 22-го тура РПЛ. Команды не забили голов за отведенное регламентом время — «волжское дерби» на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершилось со счетом 0:0.

Казанская команда впервые сыграла вничью под руководством Артиги. До этого «Рубин» сенсационно выиграл «Локомотив» со счетом 3:0 и действующего лидера РПЛ «Краснодар» — казанцы победили 2:1.



После 22 туров чемпионата «Рубин» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Наталья Жирнова