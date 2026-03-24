«Наша задача — охватить 100%-ным диспансерным наблюдением все вновь выявленные заболевания у наших жителей»

Вместе с тем медики отмечают проблему недоверия граждан к приглашениям на обследования из-за мошенников и низкую активность в прохождении важных процедур

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно расширяют охват профилактическими мероприятиями: в прошлом году диспансеризацию прошли более 1,46 миллиона жителей республики во всех возрастных группах, а в текущем планируют осмотреть на 20 тысяч человек больше и открыть запись через мессенджер Max. При этом особое внимание уделят ранней диагностике сердечно‑сосудистых заболеваний, маломобильным пациентам, участникам СВО и репродуктивному здоровью. Вместе с тем медики отмечают проблему недоверия граждан к приглашениям на обследования из-за мошенников и низкую активность в прохождении важных процедур. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Мы видим те случаи, когда доверие людей к звонкам с приглашением на профильные мероприятия слабеет»

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев на сегодняшнем брифинге сообщил, что в прошлом году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли более 1,46 миллиона жителей республики. В результате обследований выявлено 126 тысяч новых случаев заболеваний, среди которых 45 тысяч — заболевания сердечно-сосудистой системы: от артериальной гипертензии до тяжелых заболеваний сердца. Также в ходе мероприятий было выявлено 1,8 тысячи случаев онкологических заболеваний и около 2 тысяч случаев сахарного диабета. Для жителей сельской местности 27 мобильных пунктов провели свыше 300 тысяч исследований, благодаря чему 42,8 тысячи человек были направлены на дополнительное обследование.

— Сегодня в разных группах заболеваний от 75% до 90% вновь выявленных случаев установлены участковыми врачами. Надо отметить, что в целом это считается высоким и хорошим процентом, однако есть резервы в этой работе. В основном это зависит от активной позиции самого пациента. Наша задача — охватить стопроцентным диспансерным наблюдением все вновь выявленные заболевания у наших жителей, — заявил Абашев.

В текущем году планируют осмотреть 1,48 миллиона человек всех возрастных групп, провести 5 тысяч углубленных диспансеризаций и 195,1 тысячи профилактических осмотров взрослого населения. К 2030 году министерство ставит цель охватить профилактическими мероприятиями 70% старших возрастных групп и детей.

При этом здравоохранение, в том числе система диспансеризации, сейчас сталкивается с такими проблемами, как скептическое отношение людей к обзвонам из-за случаев телефонного мошенничества.



— К сожалению, мы видим те случаи, когда доверие людей к звонкам с приглашением на профильные мероприятия слабеет ввиду того, что они опасаются мошенников. Медицинские организации никогда не запрашивают обратной связи в виде каких-то СМС или дополнительных кодов. У нас такой практики нет. Мы просто оповещаем и приглашаем, — рассказал Абашев. Также он отметил, что в ближайшее время появится возможность записываться на диспансеризацию (помимо «Госуслуг») через мессенджер Max.

В этом году будет акцент на ранней диагностике риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также на маломобильных пациентах и участниках СВО

В текущем году в Минздраве Татарстана решили сделать упор на раннюю диагностику рисков сердечно‑сосудистых заболеваний у молодых татарстанцев: такие мероприятия направлены на изучение липидного профиля крови. Также для молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет введен новый анализ, который направлен на определение липопротеина (а) в крови — это генетический маркер, показывающий скрытую угрозу наступления сердечно-сосудистых событий в виде инфарктов.

— Это (инфаркт, — прим. ред.) может произойти даже при нормальном уровне холестерина в крови, — рассказал Абашев.



При этом в целом в Татарстане снижается заболеваемость болезнями системы кровообращения: в 2025 году зафиксировано 4 030 новых случаев на 100 тысяч населения — против 4 097 вновь выявленных в 2024-м и 4 815 случаев в 2019-м — снижение на 16%. Об этом сообщила главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким.

— Это очень хорошо, потому что мы проводим более активно те профилактические мероприятия, которые позволяют нам выявить факторы риска заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний, — заявила Ким.

Внештатный кардиолог Минздрава республики отметила, что некоторые пациенты предпочитают самостоятельно сдавать анализы, минуя поликлинику. Она подчеркнула, что у врачей на диспансеризации есть два важных инструмента — оценка абсолютного и относительного сердечно‑сосудистого риска. Благодаря этому врачи могут составить персонализированную программу профилактики. Для молодых людей это возможность предотвратить заболеваемость в целом.

Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, акцент в этом году делается на маломобильных пациентах, которые не могут самостоятельно прийти в поликлинику. Для них, по словам Абашева, организуют мобильные бригады: они будут выезжать на дом и проводить необходимые профилактические процедуры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также внимание уделят и участникам СВО. Им обеспечат обследования в течение месяца после возвращения из зоны боевых действий, а также дополнительные консультации и обследования: не позднее трех дней после первого этапа диспансеризации — для жителей городов, и не позднее 10 дней — для тех, кто проживает в сельской местности.

Диспансеризацию репродуктивного здоровья пройдут полмиллиона татарстанцев

На повестке брифинга как один из важных и развивающихся блоков обсуждения поднимался вопрос репродуктивного здоровья населения. В 2026 году диспансеризацию по данному профилю, согласно планам Минздрава республики, пройдут 557 718 человек в рамках нацпроекта «Семья».

В рамках таких мероприятий женщинам в возрасте от 21 до 49 лет раз в пять лет проводится анализ на вирус папилломы человека. Три наиболее активных штамма с точки зрения развития рака шейки матки будут выявляться бесплатно в рамках госгарантий, а также будет более широко применяться жидкостное цитологическое исследование макропрепарата шейки матки при выявленных патологиях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Это дело на самом деле новое. Такое мероприятие реализуется у нас третий год. В первый год мы охватили около 50 тысяч жителей республики, ну и второй год мы идем с наращиванием темпов. Это простейшие манипуляции, которые разделяются на мужское и женское здоровье, — сообщил Альмир Абашев.

Так, у мужчин в ходе диспансеризации проводят обследование простаты — его выполняет врач‑уролог или хирург. Министр подчеркнул, что при этом набор диагностических мероприятий постепенно расширяется: в ближайшие годы число исследований будет расти. Альмир Абашев также отметил, что сейчас в Татарстане ведется активная подготовка кадров: хирурги и другие специалисты проходят повышение квалификации, чтобы выполнять все необходимые процедуры в рамках диспансеризации репродуктивной сферы у мужчин.

В Татарстане зафиксирован рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, республика выделит дополнительные 600 млн рублей

Одна из настораживающих тем в республике, которая в том числе связана и с репродуктивным здоровьем, — это заболеваемость раком. За последние пять лет в Татарстане отмечен значительный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями — показатель увеличился на 31,1%. По данным главного внештатного онколога Минздрава региона Эдуарда Нагуманова, если в 2020 году регистрировалось 386 случаев на 100 тысяч населения, то к 2025 году этот показатель достиг 506 случаев, и такие цифры фиксируют впервые. При этом, по данным Альмира Абашева, правительство Татарстана выделило порядка 600 млн рублей дополнительных средств на обеспечение лекарственными препаратами для лечения онкологических заболеваний.



Среди наиболее распространенных видов рака преобладают колоректальный рак, новообразования кожи (включая меланому), рак молочной железы, а также опухоли легких и предстательной железы. И в 53,2% случаев локализации входят в число ранних выявленных онкологических заболеваний (ДОГВН).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Ситуация приобретает управляемый характер при полноценном выполнении профилактических программ, — заявил Эдуард Нагуманов.

Онколог отметил, что число обследованных пациентов выросло за счет активной работы медучреждений и увеличения плановых заданий. Однако многие граждане по‑прежнему не приходят на диспансеризацию. Особую проблему для Минздрава представляет низкая активность жителей в прохождении ФГДС — диагностики заболеваний ЖКТ, доступной с 45 лет даже без показаний.

Несмотря на модернизацию эндоскопического оборудования (пройти ФГДС и колоноскопию теперь можно почти в каждом муниципалитете), многие избегают процедуры из‑за страха.

— Например, 45-летних в одном из районов — около 1 000 человек, но только около 200 мы смогли уговорить. Почему люди не пользуются данным видом услуги? Боятся. Однако это единственный вариант увидеть, что там у человека происходит со слизистой. Желудочно-кишечный тракт — одно из лидирующих мест локализации злокачественных новообразований и вносит огромный вклад в смертность, — напомнил Абашев.