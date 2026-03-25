Релокантов оставят до выборов: в Госдуме застопорился законопроект об аресте имущества уехавших

Инициатива Госсовета Татарстана и Айрата Фаррахова не попала в примерный план работы заключительной сессии Госдумы

Готовый ко второму чтению законопроект Госсовета Татарстана о наложении ареста на имущество релокантов не попал в план работы заключительной сессии Госдумы восьмого созыва. Официальной причиной приостановки является отсутствие заключения Управления внутренней политики Администрации президента РФ. Не исключено, что власти хотят вернуться к нему после избрания нового состава Госдумы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Релоканты не попали в приоритеты законотворческой деятельности

Громкая законодательная инициатива Госсовета Татарстана, направленная против дискредитирующих высказываний уехавших из страны, так и осталась нереализованной. Почти год законопроект об аресте имущества релокантов пролежал без движения в Госдуме, и шансов быть принятым в этом политическом сезоне почти не осталось. Теоретически к нему могут вернуться после избрания нового состава Госдумы осенью 2026 года, утверждают источники «Реального времени».

Проект закона с длинным сухим названием «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, регулирующий правила привлечения к административной ответственности правонарушителей, находящихся за пределами РФ» не попал в план работы заключительной сессии Госдумы РФ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе российского парламента.

Примерная программа законопроектной работы в весеннюю сессию содержит около 200 законопроектов, и значительная часть приходится на сопровождение Комитета по государственному строительству и законодательству. Им вынесено около 40 законопроектов, связанных с переустройством государственной системы и конституционными правами граждан.

Правда, релоканты не попали в приоритеты законотворческой деятельности. В последний раз информация о прохождении законопроекта о штрафных санкциях обновлялась 13 мая 2025 года. «Действительно, данный законопроект не включен в работу сессии», — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе российского парламента. Таким образом, механизм обеспечительного ареста имущества у выступавших против ведения специальной военной операции пока остается только на концептуальном уровне.

«У них здесь осталось имущество, счета, получают доход»

Напомним, Госсовет Татарстана два года назад выступил с законодательной инициативой о привлечении релокантов к административной ответственности за любые правонарушения, если они направлены против интересов страны. Проект закона был разработан вместе с депутатом Госдумы от Татарстана Айратом Фарраховым и внесен в парламент 17 октября 2024 года.

13 мая 2025 года был вынесен на обсуждение в первом чтении и одобрен подавляющим большинством парламентариев. Как пояснял Фаррахов на заседании в Госдуме, под правонарушениями понимается дискредитация Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1), призывы к нарушению территориальной целостности России (ст. 20.3.2), распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации (ст. 13.15), производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29).

Всего предусмотрено 5-6 видов административных правонарушений, которые предлагается закрепить поправками в новую редакцию ч. 3 ст. 1.8 КоАП. Нужно, чтобы релоканты «ощутили на себе негативные последствия своей неправомерной деятельности, а потенциальные нарушители не решились последовать [их] примеру», объяснял тогда Айрат Фаррахов. По его словам, эти меры послужат предупреждению совершения новых правонарушений. При этом законопроект не предусматривает полное изъятие имущества релокантов. Арест будет налагаться как обеспечительная мера для исполнения постановлений судов.

— В данном случае речь идет в том числе об иностранных агентах, которые занимаются противоправной деятельностью, пытаясь разрушить государство, наши ценности, делают все для того, чтобы ослабить страну, и думают, что, раз они уехали за рубеж, значит, их никто не достанет. Это не так, — предупреждал на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. — У них здесь осталось движимое, недвижимое имущество, счета, сдают свои квартиры, здания, получают доход.

Что скажет Управление по внутренней политике

К тому моменту значительная часть российских звезд шоу-бизнеса выразила поддержку своей стране, бойцам и жителям Донбасса. Но некоторые артисты заняли иную позицию, высказавшись против СВО и покинув страну. В августе 2022 года члены рабочей группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) обнародовали список из 142 знаменитостей, которые публично не поддержали спецоперацию на Украине. Некоторые из артистов впоследствии возвращались в Россию, но ненадолго.

Авторы законопроекта рассчитывают успеть вынести его на второе чтение в эту сессию. Как сообщил Айрат Фаррахов, положения законопроекта полностью готовы к принятию. В аппарате Комитета по государственному строительству и законодательству Думы уточнили, что идет процесс согласования.

— Для выхода на второе чтение необходимо получить заключение Управления по внутренней политике Администрации президента РФ, а также еще ряда управлений. При этом никаких поправок к нему вноситься не будет. Законопроект готов ко второму чтению, хотя могут быть технические поправки, — допустили в аппарате. Называть возможные сроки внесения не стали, но добавили, что ведет оперативное сопровождение законопроекта депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

В татарстанском парламенте объясняют длительное прохождение инициативы сложной политической ситуацией. В тот момент законопроект вносился несколько скоропалительно, рассказал «Реальному времени» депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев.

— Это было достаточно эмоциональное внесение. Звучали резонансные заявления, а они всегда эмоциональны. А закон вообще не должен ориентироваться на эмоции, — рассказал собеседник «Реального времени».

— Карательные меры, по моему глубокому убеждению, это далеко не лучший вариант, — рассуждает парламентарий. — Это не относится конкретно к этому законопроекту. Мое общее видение жизни таково, что должно быть больше стимулов, чем наказаний. У нас ведь «запрещать», «запретить» — это постоянно звучит, набирает обороты. Но я думаю, что общий подход должен быть другим.



Иноагенты есть, а санкций — нет

— Казалось бы, присвоение статуса иноагента и арест имущества тех, кто критикует СВО из-за рубежа, выглядит как логичное ужесточение мер против правонарушителей. Первый механизм работает без сбоев, а финансово чувствительные санкции как бы притормозили? Почему? Этот вопрос остается для меня без ответа, — рассуждает профессор, доктор социологических наук Андрей Тузиков.

По его словам, прочность общества зиждется на единстве.

— Когда же во время геополитических турбулентностей происходит раскол на «Россию уехавшую», «Россию воюющую», «Россию наслаждающуюся» и прочие, это, безусловно, не здорово, — сказал он. — Я не призываю всех шагать в одну ногу, но если ты гражданин страны, то ты должен быть с ней. Как говорила Ахматова: «Люби Россию в непогоду». Фразы вроде «здесь живу, там не живу» — это отголоски идеологии глобального кочевничества. Что касается актуальности, то, насколько мне известно, значительная часть уехавших вернулась. А вот эта тусовка в стиле Пугачевой и Слепакова, простите, не олицетворяет российское общество.

Таким образом, по словам эксперта, говорить о том, что законопроект может расколоть общество, неверно.

