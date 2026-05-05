В России в I квартале 2026 года выявили около 450 финансовых пирамид

Они чаще всего предлагали инвестиции в криптовалюту или быстрый доход от ИИ‑разработок

В первом квартале 2026 года Центробанк обнаружил 1,4 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности — на 9% больше, чем в предыдущем квартале. Среди них — 656 псевдоинвестиционных проектов, в том числе и 454 финансовые пирамиды, 472 нелегальных кредитора и около 200 профессиональных участников рынка ценных бумаг.



Число псевдоинвестиционных проектов выросло на 7%: мошенники запускают множество схожих схем. Организаторы пирамид чаще всего предлагали инвестиции в криптовалюту или быстрый доход от ИИ‑разработок.

Треть таких проектов незаконно привлекала средства под видом вложений в несуществующий бизнес, обещая заработок на токенизированном золоте или предоставлении ликвидности маркет‑мейкерам. При этом количество онлайн‑проектов в формате «экономических игр» сократилось до 15, один из них использовал 2 400 страниц в соцсетях — все направлены на блокировку.

Количество нелегальных участников рынка ценных бумаг снизилось на 19% — в основном это форекс‑дилеры и брокеры, предлагавшие торговлю на криптобиржах и собиравшие средства через более чем 2 тысячи криптокошельков.

Число нелегальных кредиторов, напротив, выросло на 36%. Многие работают онлайн и рекламируют услуги в соцсетях: на блокировку направлено свыше 1,3 тысячи ресурсов, включая более 800 страниц в социальных сетях. Офлайн‑займы выдавали псевдоломбарды и комиссионные магазины, маскируя сделки под иные договоры. Некоторые использовали в названиях слова, закрепленные за профессиональными кредиторами.



Наталья Жирнова