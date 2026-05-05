Гендиректор АО «Флот РТ» назвал срок окупаемости одного судна

Грузовое судно окупается в три раза быстрее круизного

Фото: Динар Фатыхов

Круизное судно окупается примерно за 60 лет, грузовое — в три раза быстрее, за 20 лет. Такие сроки на пресс-конференции озвучил гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

— Срок окупаемости круизного судна составляет до 60 лет, какой инвестор захочет вкладываться? Грузовые суда окупаются быстрее, но и то за 20 лет… — сказал он.

Ранее Лизалин говорил, что стоимость одного судна «Метеор» начинается от 650 млн рублей. По его словам, без господдержки компании тяжело было бы приобретать такой транспорт. К слову, последние два скороходных судна второго поколения предприятие приобрело по программе льготного лизинга (под 2,9—3%).

Подробнее о тарифах на речные перевозки в Татарстане, маршрутах и нюансах использования «водных машин» на газе — в материале «Реального времени».



Никита Егоров