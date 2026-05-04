Объем госзакупок в Татарстане превысил 67 миллиардов рублей

Главным достижением первого квартала 2026-го стало полное отсутствие несостоявшихся процедур, что является лучшим показателем за три года

Объем крупных государственных закупок в Татарстане вырос на 1,8 млрд рублей. В первом квартале 2026 года общая сумма размещенных извещений по контрактам свыше 50 млн рублей составила 67,7 млрд рублей, что на 1,77 млрд больше, чем годом ранее.

По итогам конкурентных процедур заключено 111 контрактов на 32,9 млрд рублей, еще 50 контрактов на 15,3 млрд рублей заключены с единственным поставщиком.

Главным достижением стало полное отсутствие несостоявшихся процедур, что является лучшим показателем за три года. Также стабилизировалась конфликтность: за квартал поступило всего три жалобы, из которых лишь одна признана обоснованной.

— Объем размещенных извещений демонстрирует положительную динамику, — отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Напомним, что Татарстан сэкономил уже 1,5 млрд рублей на госзакупках с начала 2026 года. Экономия составила 1,61% от начальной цены: региональные заказчики сэкономили 1,2 млрд рублей, муниципальные — 200 млн рублей.

Наталья Жирнова