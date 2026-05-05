Гендиректор АО «Флот РТ» назвал стоимость одного судна «Метеор»

Без господдержки предприятию было бы тяжело обновлять флот

На сегодняшний день стоимость одного «Метеора» составляет от 650 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.

— К сожалению, учитывая финансовую емкость этого проекта, имеется в виду покупка судна, его маржинальность не позволяет нам и любому другому бизнесу пойти и купить такой транспорт. Сейчас «Метеоры» стоят от 650 млн рублей. А он в дальнейшем еще будет расходовать топливо, что повлечет за собой другие статьи расходов… Без господдержки нам было бы очень тяжело обновлять наши суда, и мы так и катались бы на старых аппаратах, — подчеркнул руководитель предприятия.

Он также отметил, что два последних скороходных судна второго поколения приобрели по программе льготного лизинга (под 2,9—3%).

