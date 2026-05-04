В Татарстане направят 650 млн рублей на создание комфортной городской среды

Работы пройдут в шести районах республики

Фото: Максим Платонов

В бюджете Татарстане предусмотрено 650 млн рублей, которые в 2026 году направят на создание комфортной городской среды в Аксубаевском, Алексеевском, Высокогорском, Кукморском, Мензелинском и Тетюшском районах. Большую часть из этих средств составили деньги из госбюджета (474,6 млн), сообщила пресс-служба Минфина РТ.

Отмечается, что именно перечисленные районы в 2025 году стали победителями от Татарстана во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что упомянутый федеральный проект стартовал в 2019 году в составе национального проекта «Жильё и городская среда». В 2025 году проект стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» и продлён до 2030 года.

Никита Егоров