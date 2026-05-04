В Татарстане за неделю сильнее всего подорожала картошка и соль

Сильнее всего снизилась цена на сливочное масло

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю, с 20 по 27 апреля, сильнее всего подорожал картофель. Он вырос в цене на 3,06%, до 46,32 рубля за 1 кг. Также в республике существенно вырос ценник на соль (+2,32%, до 18,56 рубля за кг), следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, в регионе подорожали яблоки (+1,62%, до 135,81 рубля за 1 кг) и свинина (+1,84%, до 351,18 рубля за 1 кг).

Сильнее всего снизились цены в Татарстане на сливочное масло (-2,72%, до 947 рублей за 1 кг) и молоко (-2,43%, до 99,61 рубля за литр).

Стоимость остальных продуктов в республике осталась без изменений.

Ранее сообщалось, что хлеб в Татарстане подорожал до 14,5% за год.

Никита Егоров