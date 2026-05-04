Назван разрыв в величине прожиточного минимума в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в республике почти сопоставим с «минималкой» для пенсионеров в Питере

В Татарстане с 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения составляет 16 098 рублей, следует из данных Минтруда республики. Это на 9,2 тыс. меньше установленной «минималки» в Москве (25 342 рубля), согласно постановлению правительства.

Также прожиточный минимум на душу населения, установленный в Татарстане, на 4 546 рублей меньше установленного «минимума» в Санкт-Петербурге (20 644 рубля).

Причем размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в Татарстане почти сопоставим с «минималкой» для пенсионеров, установленной в Санкт-Петербурге (17,5 тыс. и 17,7 тыс. рублей соответственно).

Никита Егоров