За год просрочка по кредитам в Татарстане выросла на 21,6%

На начало прошлого года задолженность в республике составляла 28,6 млрд рублей, а к 1 января текущего года выросла до 34,7 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По данным Центробанка, которые привело коллекторское агентство «Долговой консультант», просроченная задолженность по розничным кредитам в Татарстане (за исключением ипотеки) на 1 апреля 2026 года достигла 35,4 млрд рублей — это на 1,8% больше показателя начала квартала. За весь 2025 год объем просрочки увеличился на 21,6%.

На начало прошлого года задолженность в республике составляла 28,6 млрд рублей, а к 1 января текущего года выросла до 34,7 млрд рублей. По итогам первого квартала доля просроченной задолженности в общей структуре достигла 7,66%. Совокупный объем задолженности заемщиков Татарстана перед банками в розничном сегменте превысил 461,6 млрд рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В масштабах страны динамика несколько иная: по информации агентства «Долговой Консультант», в январе — марте 2026 года объем проблемной задолженности сократился на 11 млрд рублей (на 0,8%) относительно января. По итогам I квартала объем просроченной задолженности по России достиг 1,4 трлн рублей, что на 0,3% превышает показатель начала года.

Наибольший накопленный объем неплатежей отмечается у жителей Москвы (127 млрд рублей), Московской области (114,8 млрд рублей) и Краснодарского края (75,2 млрд рублей).

Напомним, что сумма сбережений в банках у татарстанцев достигла 1,4 трлн рублей, а также в республике вырос спрос на автомобили.

Наталья Жирнова