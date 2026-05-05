Средняя зарплата сотрудников АО «Флот РТ» составила 47 тыс. рублей

18:03, 05.05.2026

Уровень дохода работников предприятия оказался намного меньше среднереспубликанского показателя

Зарплата сотрудников АО «Флот РТ» составила 47 тыс. рублей в среднем. Такие цифры озвучила зампредседателя Госкомитета республики по тарифам Лилия Борисова на пресс-конференции.

— На сегодняшний день средняя зарплата на предприятии составила 47 021 рубль. Это намного меньше среднереспубликанского показателя. Тем не менее в этом году мы ее проиндексируем и поэтапно доведем до цифры, соответствующей среднему показателю по Татарстану, — сказала она.

Спикер добавила, что необходимость повышать доходы специалистов стала одной из причин роста тарифов на речные перевозки в Татарстане. Среди других поводов для индексации — расширение речной навигации, пуск на воду двух новых судов на воздушной подушке и затраты на обеспечение транспортной безопасности.

Подробнее о тарифах, маршрутах, стоимости и окупаемости судов, а также о нюансах использования «водных машин» на газе — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

