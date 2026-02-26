Новости экономики

Центробанк поднял курс доллара до 77,12 рубля

17:43, 26.02.2026

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 27 февраля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 27 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подорожал на 0,65 рубля, евро — на 0,71 рубля, а юань — на 0,13.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,12 рубля;
  • евро — 91,03 рубля;
  • юань — 11,25 рубля.
Рената Валеева

Экономика

Фондовый рынок
  • Татнефть539.6
  • Нижнекамскнефтехим80.1
  • Казаньоргсинтез68
  • КАМАЗ86.2
  • Нижнекамскшина40.05
  • Таттелеком0.613