Центробанк поднял курс доллара до 77,12 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 27 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подорожал на 0,65 рубля, евро — на 0,71 рубля, а юань — на 0,13.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,12 рубля;
- евро — 91,03 рубля;
- юань — 11,25 рубля.
