В России изменят правила возврата билетов на самолет при задержках рейсов

Среди поводов для возврата — болезнь близкого родственника

Фото: Арсений Фавстрицкий

В России с 1 марта расширят возможности для вынужденного возврата билетов и зафиксируют сроки обслуживания при задержках рейсов. Так, в перечень оснований для отказа добавят непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом, пишет ТАСС.

Среди других поводов для возврата — задержка рейса более чем на 30 минут, вылет рейса раньше указанного времени, болезнь близкого родственника путешественника.

Кроме того, при задержках рейсов авиакомпании обяжут давать пассажирам питьевую воду в течение часа после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки — в течение двух часов после первых четырех часов ожидания. Еще в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью компания должна обеспечить клиенту размещение в гостинице.

Помимо этого, вводят 50-процентную скидку на авиабилеты экономкласса на рейсы внутри России на детей, следующих в сопровождении любого взрослого, при оформлении в одном бронировании.

Никита Егоров