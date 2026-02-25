Новости экономики

HR-эксперт назвал зарплату стоматолога в Казани

14:00, 25.02.2026

За последний год в России зарплаты таких специалистов выросли на 10-12%

Фото: Динар Фатыхов

В Казани зарплата стоматолога варьируется от 130 тыс. до 150 тыс. рублей в среднем на руки. Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт, основатель школы развития карьеры и член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

— В Казани зарплата стоматолога варьируется от 130 тыс. до 150 тыс. рублей «чистыми». Для ортопедов в столице Татарстана есть вакансии от 150 тыс. рублей, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что в среднем по России зарплаты стоматологов сейчас составляют от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на руки в зависимости от специализации. Так, терапевт в среднем по стране зарабатывает около 87 тыс., хирург, ортопед — примерно 140 тыс.

Мурадян также подчеркнул, что за последний год зарплаты таких специалистов выросли на 10-12%. Однако в стране еще наблюдается дефицит стоматологов.

Подробнее о том, какие стоматологические услуги в России подорожали сильнее всего за последний год, что стало основным драйвером роста цен, сколько стоит обучение на данную специальность в ведущих вузах страны и как изменятся цены на лечение зубов в 2026 году, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

Экономика Татарстан

