Центробанк снизил курс доллара до 76,63 рубля

17:55, 24.02.2026

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 25 февраля

Фото: Viacheslav Bublyk на Unsplash

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 25 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,12 рубля, евро подорожал на 0,3 рубля, а юань — на 0,02.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,63 рубля;
  • евро — 90,58 рубля;
  • юань — 11,12 рубля.
Рената Валеева

Экономика

