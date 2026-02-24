Центробанк снизил курс доллара до 76,63 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 25 февраля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 25 февраля. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подешевел на 0,12 рубля, евро подорожал на 0,3 рубля, а юань — на 0,02.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,63 рубля;
- евро — 90,58 рубля;
- юань — 11,12 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».