В Татарстане за год число МСП-предприятий выросло на 4,1%

Одновременно увеличилась и численность занятых в этом секторе — показатель вырос на 12%

Фото: Артем Дергунов

В прошедшем году в Татарстане зафиксирован рост показателей в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП). Число субъектов МСП превысило 185 тысяч единиц, что соответствует темпу роста — 104,1% относительно 2024 года. Одновременно увеличилась и численность занятых в этом секторе: показатель вырос на 12% — это более 928 тыс. человек.

Об этом сообщила первый замминистра — директор Департамента развития предпринимательства Татарстана Наталья Кондратова.

Также затронули тему: изменения в налоговом законодательстве и меры адаптации бизнеса к новым условиям. На упрощенную систему налогообложения (УСН) попадает более 16 тысяч субъектов малого бизнеса республики, из которых свыше 8 тысяч начнут работать по новым правилам уже с 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках поддержки предпринимателей в республике был введен мораторий на штрафные санкции: с 1 января 2026 года они не применяются к налогоплательщикам, впервые получившим право вести учет НДС в течение одного квартала.



Ранее стало известно, что корпорация МСП запустила комплекс мер поддержки для предпринимателей в сфере туризма. Бизнесу доступны льготные кредиты, гарантийные инструменты и помощь в подборе инвестиционных площадок.

Рената Валеева