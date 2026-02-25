Цена серебра на Comex превысила $90 за унцию

Котировки достигли максимума с 4 февраля 2026 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex превысила $90 за тройскую унцию впервые с 4 февраля 2026 года, сообщает ТАСС.

По состоянию на 08:34 мск цена драгоценного металла росла на 2,86% и достигала $90,01 за тройскую унцию. К 08:50 мск рост ускорился: котировки находились на уровне $90,97 за унцию, что на 3,96% выше предыдущего значения.

Фьючерс на золото с поставкой в апреле 2026 года на Comex торговался на отметке $5 227,6 за тройскую унцию, прибавляя 0,99%.

В то же время на NYMEX фьючерс на палладий с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $1 850,5 за тройскую унцию (+1,8%). Фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года рос на 4,12% — до $2 277,5 за тройскую унцию.



Ариана Ранцева