Андрей Попов возглавит Волго‑Вятское главное управление Банка России с 3 марта

Он трудится в Центробанке около 30 лет

Фото: Дмитрий Зайцев

Андрея Попова назначат на должность руководителя Волго‑Вятского главного управления Центробанка России с 3 марта. Это следует из приказа председателя Банка России, указали в пресс-службе.

Андрей Попов — кандидат экономических наук с опытом работы в банковской сфере. Он трудится в Банке России около 30 лет. С 2020 года занимал пост главы Операционного департамента Банка России. После его перехода на новую должность исполняющим обязанности директора департамента назначен заместитель директора Павел Левин.

Ранее, 30 января, с должности руководителя этого подразделения ушла Лариса Павлова — она завершила профессиональную деятельность в связи с выходом на пенсию. За свою карьеру Лариса Павлова посвятила работе в Банке России более 40 лет.



Рената Валеева