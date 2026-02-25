Новости экономики

Центробанк снизил курс доллара до 76,47 рубля

18:09, 25.02.2026

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 26 февраля

Фото: Pepi Stojanovski на Unsplash

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 26 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,17 рубля, евро — на 0,26 рубля, а юань подорожал на 0,001.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 76,47 рубля;
  • евро — 90,32 рубля;
  • юань — 11,12 рубля.
Рената Валеева

Экономика

