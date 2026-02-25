Центробанк снизил курс доллара до 76,47 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 26 февраля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 26 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подешевел на 0,17 рубля, евро — на 0,26 рубля, а юань подорожал на 0,001.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 76,47 рубля;
- евро — 90,32 рубля;
- юань — 11,12 рубля.
